بعد ساعات من توثيقه مشاهد البحر.. وفاة مُقدم برامج ترفيهية غرقاً بجازان

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توفي مُقدم برامج ترفيهية مساء أمس (الجمعة)، غرقاً في البحر بمدينة جيزان في منطقة جازان، بعد ساعات قليلة من توثيقه مشاهد من الأمطار وأمواج البحر بالمدينة.

ونشر مقدم البرامج المتوفّى علي حكمي، عدة فيديوهات عبر تطبيق “سناب شات” توثّق هطول الأمطار ومشاهد البحر في جيزان.

ونعى مقربون من الراحل، مقدم البرامج الترفيهية علي حكمي، مشيرين إلى أنه وثّق مكان وفاته قبل رحيله بساعات قليلة.

