“تقويم التعليم”: لا فرق بين أداء الاختبار التحصيلي من المنازل أو المقرّات

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن إجراءات عقد الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل ومقرات الاختبارات المحوسبة متطابقة تمامًا من جميع الجوانب، مطمئنة الطلاب الذين سيختارون أداء الاختبار من منازلهم.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار التحصيلي سيتم عن بُعد، سواء في المنزل أو مراكز الحاسب الآلي في الجامعات وإدارات التعليم، ويتألف في الحالتين من 44 سؤالًا، ومدته ساعة واحدة، وتبلغ درجاته 100.

وأضافت أن أسئلة الاختبار في المنازل والمقرّات لا تحتاج لمسودة ومع ذلك تم توفير مسودة إلكترونية، كما لا يُسمح في الحالتين باستخدام آلة حاسبة خارجية لوجود حاسبة إلكترونية في نظام الاختبار.

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وأشارت إلى أنه يِشترط للاختبار من المنازل توفر جهاز حاسب آلي (تابلت أو لابتوب) ويندوز 10 أو ماك مع وجود اتصال بالإنترنت وكاميرا ومايكروفون..، بينما يتطلب تنفيذ الإرشادات والاشتراطات الصحية للوقاية من كورونا في المقرّات خلال فترة عقد الاختبارات.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة الاختبار التحصيلي عن بُعد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بالإضافة إلى يوم 27 شوال للطلبة الذين قد تواجههم أي إشكاليات تقنية خلال الاختبار التجريبي أو الفعلي.

وتعتزم تنفيذ الاختبار التحصيلي حضورياً باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16- 26 شوال الجاري، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو يرغب في تأدية الاختبار حضوريًا.



