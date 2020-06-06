وزير خارجية قطر: هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية والأجواء إيجابية بشأنها

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قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الجمعة، إن هناك مبادرة مطروحة لحل ما سماها ”الأزمة الخليجية“، مشيرًا إلى أن الأجواء إيجابية بشأنها.

وأعرب آل ثاني، في تصريحات للجزيرة، عن أمله أن تسفر هذه الأجواء عن خطوات على أرض الواقع تفضي لانتهاء الأزمة.

ولفت إلى أن ”المنطقة تعيش فترة ساخنة ويجب إيجاد حكمة في الحلول لضمان عدم انفجار الأوضاع“.

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لا تعليق

يذكر أن وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش قال في وقت سابق، اليوم الجمعة، إنه لا يرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق.

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”افترقت المسارات وتغير الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه“.

واعتبر قرقاش في ذات التغريدة، أن ”أسباب الأزمة معروفة، والحل كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل“.

وسرت مؤخرا في الخليج أنباء عن انسحاب وشيك لقطر من مجلس التعاون الخليجي، لكن الدوحة سارعت لنفي ذلك.

