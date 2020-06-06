توقيف المسيء لإحدى قبائل الجنوب عبر وسائل التواصل

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أمرت النيابة العامة، بالقبض على شخص أساء إلى أحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر حسابه الشخصي في إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، في بيان، مساء الجمعة 5 حزيران/يونيو الجاري، أنَّه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن قيام شخص بالإساءة إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية، والمساس بالثوابت الوطنية، وبناءً على المادتين (١٥، و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعني بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه”.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة.

وأكَّد المصدر أنَّ “النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة”.





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