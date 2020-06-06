الداخلية : استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب

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أكدت وزارة الداخلية استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض والمصابة بفيروس كورونا الجديد، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح مصدر بوزارة الداخلية، بحسب البيان الأخير، أن هذا يأتي استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع في عدد الحالات الحرجة في الرياض.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الاثنين 2 شوال 1441 هجرية الموافق 25 مايو 2020 ميلادية، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وبناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي: (منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا- تعليق أداء الصلوات في المساجد- تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص- تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي- استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول- منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص-استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

وكشفت وزارة الصحة عن عدد الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا في السعودية، والتي وصلت إلى 24490 حالة من بينهم 1412 حالات حرجة، فيما تعافى 1651 حالة جديدة، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى 70616 حالة.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قبل أيام من تزايد حالات عدوى كورونا، مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة وصلت إلى رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم..، والتي بلغت 2591 حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 719، جدة 459، مكة المكرمة 254، المدينة المنورة 129، الهفوف 102، الدمام 90، الخبر 81، القطيف 76، الجبيل 66، المبرز 60، بريدة 48، الظهران 45، الطائف 31، خميس مشيط 29.

