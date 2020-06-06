وفقًا للحسابات الفلكية المحلية
أوضح المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أنّ اليوم السبت هو آخر أيام فصل الربيع وأن غدًا الأحد هو أول أيام الصيف، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية المحلية.
وقال الصخري –عبر حسابه بتويتر- إنّ اليوم السبت هو أيضًا آخر أيام «الكنة» أو ما تعرف بـ «كنة الثريا».
وأشار الصخري إلى أنّ غدًا الأحد، يبدأ فصل الصيف، الذي سيستمر لمدة ٩٠ يومًا، حيث ينتهي يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.
يذكر أنّ فصل الصيف يبدأ جغرافيًا يوم 21 يونيو، وينتهي يوم 20 سبتمبر.
اقرأ ايضا:
الحصيني يتوقع 9 كتل حارة على مناطق بالمملكة خلال فصل الصيف
كانت هذه تفاصيل خبر الصخري: غدًا الأحد.. بدء أول أيام الصيف و«كنة الثريا» تنتهي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.