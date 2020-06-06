الصخري: غدًا الأحد.. بدء أول أيام الصيف و«كنة الثريا» تنتهي اليوم

أوضح المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أنّ اليوم السبت هو آخر أيام فصل الربيع وأن غدًا الأحد هو أول أيام الصيف، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية المحلية.

وقال الصخري –عبر حسابه بتويتر- إنّ اليوم السبت هو أيضًا آخر أيام «الكنة» أو ما تعرف بـ «كنة الثريا».

وأشار الصخري إلى أنّ غدًا الأحد، يبدأ فصل الصيف، الذي سيستمر لمدة ٩٠ يومًا، حيث ينتهي يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

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يذكر أنّ فصل الصيف يبدأ جغرافيًا يوم 21 يونيو، وينتهي يوم 20 سبتمبر.

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