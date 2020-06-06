تطبيق توكلنا: ضرورة التواجد في مقر السكن عند التسجيل أو التعديل

تغيير محل الإقامة يتم لمرة واحدة فقط
طالب تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، بالتواجد في مقر السكن عند التسجيل في التطبيق أو عند تغيير محل الإقامة.
ووجه التطبيق في إنفوجراف نشره بحسابه بموقع تويتر، تنبيهًا هامًا، بأنّه عند تحديد موقع السكن سواء عند التسجيل في التطبيق أو عند تغيير الموقع يتطلب أن يكون المستخدم في موقع سكنه.
وذكر التطبيق: «الأعزاء مستخدمي تطبيق توكلنا، سيكون (تعديل مقر السكن) متاحًا لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين، لذا نرجو منكم عند القيام بالتعديل أن تكونوا في موقع سكنكم الصحيح قبل القيام بالتغيير».
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