الأرصاد  تنبه لأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تستمر حتى الساعة 11 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، تستمر حتى الـ11 مساءً .

تضمنت الحالة الجوية أمطارًا رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية . وبيَّنت الإدارة أنَّ الحالة تشمل الحناكية والمدينة المنورة وبدر وخيبر. اقرا ايضا الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على أربع مناطق بالمملكة

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