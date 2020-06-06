حادث الفجر يصرع 8 أشخاص بينهم طفل في طريق حضن بالطائف

لقي 8 أشخاص بما فيهم طفل حتفهم في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، بعد أن تعرضت مركبتهم لحادث مروري على طريق حضن.

جاء ذلك حسبما أوضح «شادي بن عابد الثبيتي» المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف.

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وأضاف أنَّ غرفة العمليات استقبلت بلاغ بالحادث على الرقم 997 وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.

وذكر أنَّ بعد وصول الفرق الإسعافية لموقع الحادث اتضح أنه ناجم عن ارتطام مركبة بشاحنة واحتجاز الأولي أسفل الثاني؛ مما أدّى إلى احتجاز الحالات.

وأضاف: أنه تمّ تحرير الحالات من قبل فرق الدفاع المدني حيث تبيّن وفاة سبعة أشخاص فيما تعرض طفل لإصابة بليغة أدّت إلى توقف القلب والتنفس لديه وجرى التعامل معه بتقديم الخدمة الطبية الطارئة لحين وصوله للمستشفى والذي لاقى حتفه لاحقًا.