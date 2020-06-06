جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة

بدءًا من الثلاثاء القادم وحتى الأحد 21 يونيو
تبدأ جامعة نجران استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، الثلاثاء القادم، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 1441/10/29، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجًا للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات، وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة.
وأضاف عسيري أنه جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات، شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.
وبيّن أن القبول تضمّن أيضًا برامج ماجيستير بكليّتي اللغات والشريعة وأصول الدين، حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.
وأكد عسيري أن العمادة حددت الرسوم وعددًا من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط بالضغط هنا للتسجيل إلكترونيًّا. مشيرًا إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.
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