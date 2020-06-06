السعودية اليوم / روسيا تسجل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الروسية 8855 إصابة و 197 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له اليوم إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 458689 إصابة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5725 حالة.

// انتهى //

12:04ت م

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موسكو 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الروسية 8855 إصابة و 197 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له اليوم إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 458689 إصابة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5725 حالة.// انتهى //12:04ت م0037

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