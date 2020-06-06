السعودية اليوم / 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في بلاده أن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلاً مخبريًا.

وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.

// انتهى //

12:04ت م

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نواكشوط 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في بلاده أن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلاً مخبريًا.وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.// انتهى //12:04ت م0036

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