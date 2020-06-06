السعودية اليوم / السودان تسجل 151 إصابة بفيروس كورونا 14 حالة وفاة



الخرطوم 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.

// انتهى //

10:45ت م

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الخرطوم 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واسسجلت السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية، و 14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99.وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.// انتهى //10:45ت م0033

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