السعودية اليوم / مقتل 11 عنصرا أمنيا في شمال شرقي أفغانستان



كابل 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

قتل 11 من عناصر الشرطة الأفغانية في انفجار لغم مزروع على جانب أحد الطرق بإقليم باداخشان شمال شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة بادخشان سناء الله روحاني في تصريح له اليوم إن قائد شرطة محلية وعشرة عناصر آخرين هرعوا لنجدة قوات أخرى فى منطقة خاش بالإقليم عندما انفجر اللغم في سيارتهم.

وأكد عضو المجلس المحلي بالإقليم أحمد مجددي إحصائية الضحايا.

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10:38ت م

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