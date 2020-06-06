السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات المؤكدة في الهند بفيروس كورونا المستجد إلى 236 ألفاً و 657 حالة



نيودلهي 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت اليوم أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف 642 حالة، وذلك عقب تسجيل 294 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

10:35ت م

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نيودلهي 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 236 ألفاً و657 حالة حالة، بعد تسجيل 9 آلاف و887 حالة إصابة جديدة.وأوضحت اليوم أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف 642 حالة، وذلك عقب تسجيل 294 حالة وفاة جديدة.// انتهى //10:35ت م0028

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