السعودية اليوم / تايلاند تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات



بانكوك 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند إلى 3104 حالات إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

// انتهى //

09:48ت م

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بانكوك 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واسسجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند إلى 3104 حالات إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.// انتهى //09:48ت م0026

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