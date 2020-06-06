السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 407 إصابات جديدة بكورونا



برلين 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 407 حالات إصابة جديدة بفيروس

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 183 ألفاً و 678 حالةً.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 8646 حالة، بزيادة قدرها 33 وفاة مقارنة بأمس.

// انتهى //

09:46ت م

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برلين 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واسسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 183 ألفاً و 678 حالةً.وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 8646 حالة، بزيادة قدرها 33 وفاة مقارنة بأمس.// انتهى //09:46ت م0025

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