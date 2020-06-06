السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام بالخرج تطلق برنامج النادي الصيفي للطالبات "عن بعد" غداً



السيح 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

تنطلق غداً الأحد ، فعاليات وبرامج النادي الصيفي للطالبات بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، عبر قاعات افتراضية في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي كلية التربية بالدلم وفي فروع الجامعة بحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر .

واعتمد النادي هذا العام برامج تدريبية للطالبات والخريجات عبر الخطّ المباشر (Online)، من خلال القاعات الافتراضية التي تتناسب مع الظروف الاستثنائية هذا العام ، وتشتمل على أربعة مسارات تدريبية، تتوزّع على برامج اللغة الإنجليزية، وبرامج خدمة المجتمع والعمل التطوعيّ، وبرامج تطويرية متعددة، وبرامج تأهيلية لسوق العمل .

ويسعى النادي إلى ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية، إضافةً إلى المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات والخريجات، وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030.

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09:30ت م

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