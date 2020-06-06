السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - المدينة المنورة - بدر - خيبر ، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت .

// انتهى //

08:47ت م

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