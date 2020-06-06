السعودية اليوم / "واس" ترصد وفرة المحصول الزراعي بمحايل عسير



محايل 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

شهدت محال بيع القمح ومطاحن الدقيق بمحافظة محايل عسير هذه الأيام توفر كميات كبيرة من محصول الدخن والذرة بأنواعها المختلفة، إذ إنه يعدّ رافداً من روافد الأمن الغذائي التي تتمتع بها المملكة.

وفي جولة لوكالة الأنباء

// انتهى //

08:30ت م

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محايل 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسشهدت محال بيع القمح ومطاحن الدقيق بمحافظة محايل عسير هذه الأيام توفر كميات كبيرة من محصول الدخن والذرة بأنواعها المختلفة، إذ إنه يعدّ رافداً من روافد الأمن الغذائي التي تتمتع بها المملكة.وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية اليوم على محلات بيع القمح والحبوب ومطاحن الدقيق الواقعة بالقرب من السوق الشعبي، رصدت عدسة "واس" توفر الحبوب بأنواعها وبكميات كبيرة ، التي جادت به مزراع محايل عسير والمراكز التابعة لها.// انتهى //08:30ت م0017

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