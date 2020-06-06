السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 11719 حالة. وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29 مايو الماضي.

واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصا، بزيادة 25 عن اليوم السابق، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

// انتهى //

07:33ت م

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سيئول 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 11719 حالة. وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29 مايو الماضي.واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصا، بزيادة 25 عن اليوم السابق، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.// انتهى //07:33ت م0015

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