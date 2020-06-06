السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33 ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.

// انتهى //

07:14ت م

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برلين 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33 ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.// انتهى //07:14ت م0013

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