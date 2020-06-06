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2020-06-06 تحذير من أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على المدينة المنورة تستمر حتى الـ11 من مساء متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية – المدينة المنورة – بدر – خيبر ، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت .



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