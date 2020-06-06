مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم وطريقة التسجيل في برنامج الدبلوم المهني

2020-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل أكاديمية نيوم استقبال طلبات التسجيل في برنامجها التدريبي “نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف” الذي أعلن عنه مؤخراً، ضمن مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم.

مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم

برامج معتمدة وفق أعلى المعايير الدولية والمحلية.

الحصول على فرصة عمل بعد الانتهاء من البرنامج.

مخصصات شهرية للمتدربين بقيمة (1000) ريال، وحتى الانتهاء من البرنامج.

التخصصات الدراسية

وتقدم أكاديمية نيوم في المرحلة الأولى من البرنامج التخصصات التالية:

Advertisements

السياحة (أدبي /علمي)

الضيافة (أدبي /علمي)

الأمن السيبراني (علمي)

شروط الدراسة في أكاديمية نيوم

هذا البرنامج مخصص للطلاب المتخرجين من الثانوية العامة والمميزين من سكان المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم والذين يقع عليهم الاختيار بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والمعرفية وتوظيفهم ضمن قطاعات نيوم.

وأشار البرنامج في وقت سابق إلى أن الأولوية لحديثي التخرج من المدارس الثانوية داخل منطقة نيوم.

ويستهدف البرنامج 6000 متدرب خلال السنوات الخمسة القادمة، ومنهم 1000 طالب في عام 2020.

نهاية التسجيل في أكاديمية نيوم

وحددت شركة نيوم الأحد القادم ، آخر موعد لاستقبال الطلبات ، داعيةً الخريجين والخريجات من أبناء وبنات المنطقة للمسارعة في التسجيل عبر موقع أكاديمية نيوم (هنا) ، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب خلال السنوات الخمس القادمة، بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم ، ويستقبل في عامه الأول نحو 1000 طالب وطالبة ، في ثلاثة تخصصات وهي السياحة ، والضيافة ، والأمن السيبراني ، حيث سيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم التي أعلن عنها في يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك ، وتكون الأولوية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك .



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









