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سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية، إلى 11719 حالة.. وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29 مايو الماضي.
واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي مَن تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصاً، بزيادة 25 عن اليوم السابق، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ أواخر مايووكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06
سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية، إلى 11719 حالة.. وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29 مايو الماضي.
واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي مَن تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصاً، بزيادة 25 عن اليوم السابق، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:34 AM
فيما استقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس عند 273 حالة وفاة
سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية، إلى 11719 حالة.. وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29 مايو الماضي.
واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي مَن تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصاً، بزيادة 25 عن اليوم السابق، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
، كوريا الجنوبية تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ أواخر مايو ،
المصدر : الخليج 365
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