محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل، إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكّدة إلى 645771 حالة. فيروس كورونا الجديد البرازيل: تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 إصابة إضافية بكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-06 أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. Advertisements وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل، إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكّدة إلى 645771 حالة. 06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 10:31 AM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل، إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكّدة إلى 645771 حالة. ، البرازيل: تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 إصابة إضافية بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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