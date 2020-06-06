، الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا وحالتين دون أعراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - كل الحالات واردة من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج.

وأكدت اللجنة أيضاً حالتَي إصابة جديدتيْن بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين، إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

فيروس كورونا الجديد