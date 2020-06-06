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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج.
وأكدت اللجنة أيضاً حالتَي إصابة جديدتيْن بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.
وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين، إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.
فيروس كورونا الجديد
الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا وحالتين دون أعراضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-06
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج.
وأكدت اللجنة أيضاً حالتَي إصابة جديدتيْن بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.
وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين، إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:24 AM
كل الحالات واردة من الخارج
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج.
وأكدت اللجنة أيضاً حالتَي إصابة جديدتيْن بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.
وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين، إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.
، الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا وحالتين دون أعراض ،
المصدر : الخليج 365
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