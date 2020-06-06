الداخلية: بدء تشديد الاحترازات الصحية بمدينة جدة لمدة 15 يومًا

جدَّدت وزارة الداخلية تنبيهها بأنه من اليوم السبت، سيتم إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، ومن ضمنها منع التجول من الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا.

ونشرت الوزارة– عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا بيّنت من خلاله أن تشديد الإجراءات الاحترازية يبدأ من اليوم السبت 14 شوال وحتى السبت 28 شوال 1441 هـ.

وأضافت وزارة الداخلية، أنَّ الإجراءات الاحترازية المطبقة بمدينة جدة ستكون كالتالي:

ـ منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

ـ تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

ـ تعليق أداء الصلوات في المساجد.

ـ تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

ـ استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

ـ السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

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ـ منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

ـ استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى التالي:

أولًا: استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

ثانيًا: بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

ثالثًا: في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي، فإنَّ ذلك سيعلن في حينه.

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