شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ازدحام المصلين أمام مسجد قباء يثير الغضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو متداول ازدحام المصلين أمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، أمس في وقت صلاة الجمعة. وثق مقطع فيديو متداول ازدحام المصلين أمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، أمس في وقت صلاة الجمعة. واستنكر متداولو المقطع الازدحام وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي لتجنب نقل العدوى بين المصلين. Advertisements يذكر أنه صدرت الموافقة الكريمة، على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من 8 شوال الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..ازدحام المصلين أمام مسجد قباء يثير الغضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.