شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 39 مسجدًا بالمملكة بعد إصابات بين المصليين والأئمة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قررت المملكة إغلاق عددًا من المساجد والجوامع على مستوى مختلف المناطق بعد ظهور حالات اشتباه بالإصابات بكورونا. قررت المملكة إغلاق عددًا من المساجد والجوامع على مستوى مختلف المناطق بعد ظهور حالات اشتباه بالإصابات بكورونا. وقالت قناة العربية إنه ظهر حالات اشتباه بين المصليين والقائمين على 39 مسجدًا وجامعًا بالمملكة.

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