جوامع ومساجد صبيا تستقبل المصلين لـ«صلاة الجمعة»

استقبلت جوامع وبعض مساجد محافظة صبيا- أمس الجمعة- المصلين، في أول صلاة جمعة، بعد رفع تعليق إقامة الصلوات في المساجد، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وراعت الجوامع والمساجد تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المتعلقة بالتباعد الجسدي بمقدار مترين، ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتًا ولبس الكمامة، وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك.

وفي سياق ذي صلة، شاركت الفرق التطوعية والكشفية بلجنة التنمية الاجتماعية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة، وذلك ضمن جهود اللجنة وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة في الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل أحمد بن علي محنشي، أن المبادرة تتمثل في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة، ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الجسدي، والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية، التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف غرس القيم النبيلة، والتعريف للقيام بكل ما يعود على الجميع بالخير والفائدة.