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بعد ازدياد حالات الإصابة أهالي الرياض يعلنون التحدي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق أهالي الرياض مبادرة " نبيها صفر " ،بغرض الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول لـ "صفر حالة مصابة" خلال أسبوعين.

ودعا عدد من الأهالي إلى التعاون مع أجهزة الدولة بالكامل وتطبيق الاحترازات للوصول إلى عدد الإصابات صفر، لتكون الرياض أول مدينة تسجل صفر حالات.

وأشاروا إلى أن موعدهم أخر الأسبوعين القادمين، متمنين من باقي المناطق التفاعل معهم.

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