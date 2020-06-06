شكرا لمتابعة خبر عن ظهور غير لائق لإعلامية على كورنيش جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نشرت إعلامية شهيرة صورة لها أثناء تواجدها بكورنيش جدة، مرتدية ملابس وُصفت بـ " غير محتشمة " . نشرت إعلامية شهيرة صورة لها أثناء تواجدها بكورنيش جدة، مرتدية ملابس وُصفت بـ " غير محتشمة " . وتعرضت الإعلامية لسيل من الانتقادات لظهورها بملابس تخالف أنظمة الذوق العام المطبقة بالمملكة. Advertisements وطالب متابعو الإعلامية الجهات المسؤولة بمحاسبتها لعدم التقيد بالأنظمة المعمول بها. يذكر أن ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، يعد من ضمن المخالفات التي تضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.

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