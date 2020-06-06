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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..استغلال أسطح المساجد لصلاة الجمعة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):وثقت صورة استغلال مساجد في جازان أمس الجمعة، للمساحات المتاحة، بما فيها أسطحها، تطبيقا للتباعد بين المصلين لمنع انتشار العدوى.
وكان أكثر من ٢١٢٥ جامعًا ومسجدًا بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها قد استقبلت أمس المصلين في صلاة الجمعة، وسط جهود مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ويأتي فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة أمس، ضمن المرحلة الأولى لعودة الحياة لطبيعتها، إذ يعقبها فتح وإضافة أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.
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