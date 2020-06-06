وزارة الموارد البشرية توضح ترتيبات الحضور إلى مقرات العمل للقطاعين العام والخاص

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل ترتيبات الحضور إلى مقرات العمل.

وأفادت الوزارة بأن بقية المدن والمحافظات ستكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بُعد.

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وفيما يتعلق بالقطاع العام قالت الوزارة: يستمر تعليق الحضور إلى مقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور إلى مقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

ووفق «الموارد البشرية»، يستمر العمل بالقطاع الخاص، كما هو المعمول به حاليًّا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

وشدد مصدر مسؤول بالوزارة على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.