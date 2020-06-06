«أمانة عسير» تطرح 40 فرصة استثمارية جديدة بالمنطقة

طرحت أمانة منطقة عسير، ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، 40 فرصة استثمارية لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وأبان أمين المنطقة الدكتور «وليد الحميدي»، أن هذه الاستثمارات شملت إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع الأسر المنتجة، ومدارس خاصة، وشاليهات سياحية على طريق الملك فهد، ومجمع طبي، وغيرها من المشاريع.

وأضاف «الحميدي»، أن الوكالة قدمت فرصًا استثمارية عديدة للراغبين في الاستثمار عبر بوابة «فرص»، مشيرًا إلى أن الأمانة تهدف إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بالمنطقة؛ بإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من رواد الأعمال؛ للاطلاع والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.