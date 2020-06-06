شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المساعدات الصينية لمكافحة «كورونا» باليمن والان نبدء بالتفاصيل
ووصلت، أمس الأول، إلى اليمن المساعدات الصينية التي اشتملت على مستلزمات للوقاية الشخصية وفحوصات مخبرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت، ليقوم بدوره بتوزيعها على مختلف محافظات الجمهورية.
وكانت المساعدات قد وصلت في وقت سابق قادمة من الصين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وجرى نقلها من خلال المركز برًا عبر منفذ الوديعة الحدودي لتسليمها للأشقاء في اليمن.
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