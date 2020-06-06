شكرا لقرائتكم خبر عن «رضا المستفيدين».. برامج تدرييبة عبر «زوم» والان نبدء بالتفاصيل

قدم المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية ‏سعد القحطاني، مؤخرا، إلى جانب رئيس فريق الدعم الاستشاري للمشروع سعيد الغامدي، عددا من البرامج التدريبية عن بعد باستخدام منصة «زوم» من مقر المشروع، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، يأتي ذلك ضمن سلسلة البرامج التي يقدمها المشروع والتي تصب جميعها في خانة تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يأتي ذلك في إطار الدور البارز والحيوي الذي يلعبه المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية بالمنطقة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها، وذلك عبر بوابة هذا المشروع.

يذكر أن القحطاني قدم إلى جانب الغامدي برنامجين منفصلين في إعداد التقارير استهدفا خلاله الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام ومقدمي الخدمة بشكل خاص في مهارات كتابة التقارير بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال تسليطهما الضوء على حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها: التعريف بمفاهيم الاتصال الكتابي وأنواعه، كذلك الوقوف على آلية كتابة التقارير، مرورا باستعراض الشروط الموضوعية والشكلية للكتابة.

كما واصل القحطاني تقديم برنامج تدريبي في إدارة الوقت، تناول خلاله عدة موضوعات كان في مقدمتها: التعرف على مفاهيم إدارة الوقت ومبددات وقت العمل، كذلك وقوفه على شرح عدة آليات لضمان إدارة الوقت بشكل أفضل.