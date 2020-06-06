شكرا لقرائتكم خبر عن «رضا المستفيدين».. برامج تدرييبة عبر «زوم» والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك في إطار الدور البارز والحيوي الذي يلعبه المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية بالمنطقة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها، وذلك عبر بوابة هذا المشروع.
يذكر أن القحطاني قدم إلى جانب الغامدي برنامجين منفصلين في إعداد التقارير استهدفا خلاله الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام ومقدمي الخدمة بشكل خاص في مهارات كتابة التقارير بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال تسليطهما الضوء على حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها: التعريف بمفاهيم الاتصال الكتابي وأنواعه، كذلك الوقوف على آلية كتابة التقارير، مرورا باستعراض الشروط الموضوعية والشكلية للكتابة.
كما واصل القحطاني تقديم برنامج تدريبي في إدارة الوقت، تناول خلاله عدة موضوعات كان في مقدمتها: التعرف على مفاهيم إدارة الوقت ومبددات وقت العمل، كذلك وقوفه على شرح عدة آليات لضمان إدارة الوقت بشكل أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر «رضا المستفيدين».. برامج تدرييبة عبر «زوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.