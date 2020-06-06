شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مسائية على المطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

نفذت فرق الرقابة المسائية بإدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام عددا من الجولات الميدانية على المطاعم والمقاهي؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كما واصلت إدارة الأسواق بالبلدية المتابعة المستمرة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولات مسائية على المطاعم والمقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.