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جولات مسائية على المطاعم والمقاهي

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نفذت فرق الرقابة المسائية بإدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام عددا من الجولات الميدانية على المطاعم والمقاهي؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية من .

كما واصلت إدارة الأسواق بالبلدية المتابعة المستمرة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس.

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