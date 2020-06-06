شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بمبنى سكني في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بحفر الباطن حريقاً في مطبخ بمبنى سكني بحي العزيزية ، بسبب الإهمال اثناء الطهي ، دون أي اصابات. وتلقى الدفاع المدنى بلاغا بالحريق، على فور دفع بآليات ومعدات الإطفاء، وتم السيطرة عليه.

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