شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 145 معتمرا يمنيا والان نبدء بالتفاصيل

غادر 145 معتمرًا يمنيًا، أراضي المملكة، ضمن خطة العودة للمعتمرين العالقين، منذ بدء أزمة فيروس « كورونا »، ووفرت وزارة الحج والعمرة 7 حافلات لنقل المعتمرين إلى بلادهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-؛ لمنع تفشي فيروس «كورونا». وتمكنت الوزارة من تسهيل إجراءات عودة المعتمرين إلى ديارهم سالمين، منذ قرار تعليق السفر، وتوفير خدمات النقل، والتأكد من صحتهم وسلامتهم، بعد أن أظهرت نتائج الفحص المخبرية خلوهم من فيروس «كورونا».

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