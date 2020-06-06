شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مشروعات الحرمين وفق الجداول الزمنية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين الشريفين، في ظل البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.

وبيّن أن المشاريع المستمرة في الحرمين الشريفين توجب الاستمرار في عمل الخطط التطويرية، موصيًا منسوبي التشغيل والصيانة بضرورة بذل المزيد من الجهود والنظر في تطويرها وفق أهداف محددة تُعد في فترة زمنية محددة.

وشدد على الجهات المعنية بالتشغيل والصيانة وضع التصورات والخطط البديلة، وزيادة الجهد والمثابرة من أجل الارتقاء بمنظومة الحرمين الشريفين، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله - الهادفة لتوفير أعلى معايير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.