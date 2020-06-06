شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب العشرين» يطالبون بمنصة إلكترونية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد شباب مجموعة العشرين، أهمية تسخير التقنيات الحديثة لإبراز صوت الشباب وإيصاله للعالم، وذلك عبر تطوير منصة إلكترونية عالمية للأصوات الشابة تضمن التنوع والتميز، مع ضرورة التركيز على المبادرات والأفكار التي تحقق تأثيرًا، لا سيما في التحديات الصحية الحالية التي يواجهها العالم في انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وناقش أعضاء الدول المشاركة، في اجتماعهم الأول، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، بشكل افتراضي عن بعد، نقص الفرص المتاحة للشباب حول العالم، والتحديات التي تواجههم، والحلول اللازمة لتمكينهم وزيادة مشاركتهم، وتطرقوا لأهمية التعليم كعنصر أساسي يضمن حصول الشباب على المهارات اللازمة للمشاركة بشكل فعّال وإيجابي.

وخلصت الجلسة التي نظمتها مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، إلى ضرورة التأكيد على أهمية القيادة الشبابية، وإبراز وجهات النظر المختلفة التي يقدمها الجيل الجديد، وما يتميز به من القدرة على التكيف مع عالم سريع التغير، وحقيقة أنهم قادة الغد بلا منازع.

وركز أعضاء القمة الشبابية على مناقشة السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر 3 محاور رئيسية مكملة لأهداف قمة العشرين الرسمية وهي: المواطنة العالمية وحل المشكلات بصورة فعالة وسط الاختلافات الثقافية، وتمكين الشباب وإعداد القادة المتّسمين بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير، بالإضافة إلى الاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها.