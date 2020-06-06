شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشديد الاحترازات الصحية في جدة لـ 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من اليوم السبت 14 شوال، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال.

وأشار إلى أن الإجراءات ستشمل منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، وتعليق أداء الصلوات في المساجد، وتعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، ومنع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، واستمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع، موضحًا أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأوضح أن ذلك جاء بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الإثنين 2 شوال، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وبناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.