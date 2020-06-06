شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة وإتلاف 400 كيلو خضراوات بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية م. بندر آل زيد، أنه تم مصادرة 465 كيلوجراما من الخضار والورقيات، تم ضبطها مع الباعة الجائلين، وإتلاف 245 كيلوجراما من الخضراوات والفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 220 كيلو من الخضار والورقيات بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، وجهزت عددا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد «940»، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية للقضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.