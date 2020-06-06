شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 96 % من طلاب الاختبار التحصيلي «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد، أمس الأول، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت %96 من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين، الذين بلغ عددهم 247 ألف طالب، وتمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.

وأشارت إلى أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وأرجعت «الهيئة» هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.

وتعتزم «الهيئة» تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًا باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال، لمن لا تتوافر لديه المتطلبات التقنية اللازمة.