شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف متعاف من كورونا.. والحالات النشطة «مطمئنة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 2591 حالة مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 95.748 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 24.490 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و1412 حالة حرجة، مؤكدةً تسجيل عدد 1651 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 70.616 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 642 حالة، بإضافة 31 وفاة جديدة.

توزيع الحالات

وقالت: إن 46 ٪ من الحالات المسجلة تعود لسعوديين، و54 ٪ غير سعوديين، و32 ٪ من الحالات للإناث، و68 ٪ للذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة أمس 4 %، والأطفال 13 ٪، والبالغين 83 ٪.

وتوزعت الحالات في عدد من المدن وهي «الرياض 719، وجدة 459، ومكة المكرمة 254، والمدينة المنورة 129، والهفوف 102، والدمام 90، والخبر 81، والقطيف 76، والجبيل 66، والمبرز 60، وبريدة 48، والظهران 45، والطائف 31، وخميس مشيط 29، والجفر 22، ورأس تنورة 20، ووادي الدواسر 20، والدرعية 19، وينبع 18، وتبوك 17، وجازان 15، والقنفذة 12، وعرعر 12، وعنيزة 11، والبشائر 11، وبقيق 11، وأبها 10 حالات، ومحايل عسير 10 حالات، وصفوى 10 حالات، والسحن 9 حالات، والخفجي 9 حالات، وأبو عريش 9 حالات، ونجران 9 حالات، وبللسمر 8 حالات، والخرج 8 حالات، وبيش 7 حالات، وصبيا 7 حالات، ورويضة العرض 7 حالات، وأحد رفيدة 6 حالات، وحائل 6 حالات، والعارضة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وتبالة 5 حالات، والدرب 5 حالات، والليث 5 حالات، والعيون 4 حالات، والبكيرية 4 حالات، والرس 4 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، والقويعية 4 حالات، وليلى 3 حالات، ووادي الفرع حالتان، ومهد الذهب حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقوز حالتان، والمزاحمية حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، وواحدة في كل من الحناكية، وخيبر، والمذنب، والأسياح، والمويه، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، وتنومة، والعيدابي، وأضم، ورابغ، وحبونا، العويقلة، والشعبة، والبجادية، والزلفي، وتمير، وثادق، وأملج».

Advertisements

فحوصات مخبرية

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، تم إضافة 21.763 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 908.972.

تدابير وقائية

ودعت الصحة، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا»، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.