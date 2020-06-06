شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون لفحص المصلين بجازان والان نبدء بالتفاصيل

بحث مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة مدخلي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. عبدالرحمن الحربي، عن بعد، الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بين المصلين. وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تكليف متطوعين صحيين لإجراء الفحوصات اللازمة للمصلين، وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات عند مدخل كل جامع، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لكل ما يضمن خدمة المساجد والمصلين، للحد من انتشار جائحة «كورونا»، ولتحقيق التكامل لأمن وسلامة وصحة المجتمع.

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