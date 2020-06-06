الغذامي: عبدالرحمن بن مساعد جيش معنوي

2020-06-06

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

منذُ عرفناه وهو “شبيه الريح”، لا تستطيع أن تُمسك به، ولا أنت بلاحقه، إنّه متابعات الخليج 365 المحب لوطنه، المُدافع عن ركوزه، الصادق في قوله، القوي في رأيه وحجّته، إنَّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

جيش معنوي:

واعترف الناقد الدكتور عبدالله الغذامي، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الجمعة 5 حزيران/ يونيو 2020، بأنَّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد جيش معنوي، مشيرًا إلى أنّه “اختلفت معه في الرد على من لا يستحق، ولم يتقبل رأيي”.

وأوضح: “أصدقكم أني أتابع ردوده وتغريداته، وأقول، نعم، هو أكبر منهم معنى وخلقًا، ولكن ردوده تسحب حجتي، إنه جيش معنوي باسل، ومسدد، وكلمة واحدة منه تهشم رؤوسًا لا تستحق الارتفاع”.

كوميديا سوداء صاروخية:

واتّفق المواطنون مع الغذامي، معتبرين أنَّ “ردوده تأتي على هيئة (كوميديا سوداء)، رد حقيقي لكنه بقوة صواريخ أرض جو/ جو، وهذه الردود عادة لا تأتي إلا من خلفية تاريخية رصينة، ولغة قادرة على أن تقول ما لا يقال”.

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وأشاروا إلى أنَّه “ليت كل من يرد بنفس منطق بن مساعد، أدب، وحجة، وقوة، وفروسية في الاختلاف والخلاف”، لافتين إلى أنَّ “كلاكما فارس ميدان، الأول في الشعر والآخر في الأدب، وكلاكما تستحقان المدح والثناء بجدارة”.

مثقف قوي الحجة:

وأضافوا: “كلام الأمير عبدالرحمن بن مساعد، يثلج الصدر، هناك رصاصة في فمه، رجل مثقف قوي الحجة”، مؤكّدين أنَّ “الأمير عبدالرحمن يقوم بجهد كبير في الرد على مزاعم وافتراءات مذيعي الجزيرة، وقد برهن على قدرة فذة في إفحامهم، وكشف تهافت خطابهم؛ لكن يجب أن نعترف بأنَّ شريحة واسعة من السعوديين لا يتابعون هؤلاء المذيعين، الذين يستغلون نقاشاتهم مع الأمير لتوصيل الدعاية القطرية المعادية لمتابعيه السعوديين”.

وبيّنوا أنَّه “شتان ما بين رأي المفكر الناقد، والإعلامي الحافظ دون فهم. سمو الأمير قدوة في الدفاع عن الوطن، والقوة الإعلامية اليوم أهم من أي وقت، إذا كانت القنوات لا تقوم بالواجب فلماذا لا نقوم نحن به في هذا المنصات”.

سيف على رقاب الأعداء:

وأكّد المواطنون أنَّ ” الأمير عبدالرحمن قبل أن يكون أمير هو مواطن محب لوطنه، وسيف على رقاب الأعداء، غالبية الشعب السعودي يحبه ويدعمه، وهو قريب من الجمهور، ومع الكل، رده على من تقول إنهم لا يستحقون كلنا نعرف ذلك، ولكن نعرف أيضًا أنَّ لهم متابعين من الخليج والعرب، وبعضهم قد ينجرف خلف أكاذيبهم، ولذلك أختلف معك، فما يفعله هو ضرورة”.



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