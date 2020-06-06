، هل يحق لك الاعتراض على مخالفة منع التجوُّل؟.. "توكلنا" يجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حال الخروج للحالات الطارئة المهدِّدة للحياة

أفاد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأنه يحق لمن سُجّلت مخالفة في حقه أثناء سريان منع التجول التقدم باعتراض عبر منصة "أبشر" خلال شهر من وقوع المخالفة، وذلك في حال كان خروجه للحالات الطارئة المهدِّدة للحياة.

وفي معرض رده على استفسار أحد المغردين بشأن تسجيل مخالفة في حقه بسبب عُطل أصاب الجوال قال "توكلنا": "عند الحاجة للخروج للحالات الطارئة المهددة للحياة أثناء منع التجول، وتسجيل مخالفة بحقك من قِبل الجهات المختصة، يحق لك التقدم باعتراض من خلال منصة [أبشر] خلال شهر من وقوع المخالفة".

ويعد تطبيق "توكلنا" للتصاريح الإلكترونية أثناء فترات منع التجول إحدى الأدوات التي وفّرتها السعودية استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وعملاً بتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي.فيروس كورونا الجديد منع التجول تطبيق توكلنا